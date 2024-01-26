Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan Lahey'deki "İsrail" kararıyla ilgili açıklama geldi. Kurum "Başta çocuklar olmak üzere bu soykırımın bütün mağdurlarının hukukunu koruyacak ilk adım Uluslararası Adalet Divanı'ndan geldi." dedi.

"ZOR BİR YOLUN BAŞLANGICI"

Bakan Kurum şu ifadeleri paylaştı: Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımı yaşanıyor. Başta çocuklar olmak üzere bu soykırımın bütün mağdurlarının hukukunu koruyacak ilk adım Uluslararası Adalet Divanı'ndan geldi.

Bu ilk adım, dünyanın gözlerini ve vicdanını hakikate ve adalete ulaştıracak zor bir yolun başlangıcıdır. Tüm süreç tamamlanana ve soykırım suçluları yargılanana kadar Gazzeli çocukların, annelerin ve tüm coğrafyanın sesi, sözü ve yardımcısı olacağız.