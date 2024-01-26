Sadece İzmir’i konuşup İzmir’i düşüneceğiz

SADECE OY VERENLERİN DEĞİL HERKESİN

Milletvekili olduğu süre boyunca sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil herkesin isteklerini yerine getirmeye çalıştığını belirten Dağ, şunları kaydetti: "Bize İzmir Büyükşehir Belediyesinden de ilçe belediyelerinden de bir talep geldiğinde, o talep makul, mantıklı bir çerçevedeyse sonuna kadar peşinden koştuk. Bunların en barizi Yeşillik Caddesi'dir. Yeşillik Caddesi, Konak Tüneli'nden dolayı Karayolları ağına alınmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız, 2019'da seçildikten sonra bunun büyükşehir ağına alınmasını talep etti. Biz haziranda bunun onayını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından çıkardık. Yine Buca metrosudur. Büyükşehir belediyesince Buca metrosunu yatırım programına alınması ve bu sayede daha uygun kredi bulunmasının talep edilmesi üzerine yatırım programına alınmasının takipçisi olduk. Yine Narlıdere metrosu bitmedi. Yine bitmedi, hala bitmedi. Demek ki içeride kaynak tükendi. Borçlanma talebi oldu. Büyükşehir Belediyesinin bizden bir talebi oldu. O talebi yerine getirdik. Koku sorunu konusunda Çiğli dördüncü faz arıtma ünitesinin yapılması gerekiyordu. Büyükşehir belediyesi onu söyledi. Biz dördüncü fazının harekete geçmesi için İller Bankasından gerekli krediyi çıkarttık" dedi.