Tümgeneral Yıldırım: Sizler bizim de annemizsiniz

Diyarbakır'da evlat mücadelesi veren annelerin eylemi 1606'ıncı gününe girerken, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, annelere destek ziyaretinde bulundu. Duygulu anlar yaşanan ziyaret sırasında, devletin tüm imkânlarıyla annelerin yanında olduğuna dikkat çeken Tümgeneral Yıldırım, artık annelerin ağlamaması ve babaların evlat hasreti çekmemesi için mücadele ettiklerini söyledi. Yıldırım "Burada evlat mücadelesi veren tüm anneler bizim de annemizdir. Biz sizin için, evlatlarınızı getirmek için mücadele ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Terör örgütünü ülkemizde nasıl bitirdiysek, evlatlarınızı da getireceğiz, yeter ki siz bize inanın ve güvenin. Bu eyleminizden asla geri adım atmayın. Örgüt hareket edemez duruma geldi. Diyarbakır'dan 2023'te katılım sıfır" dedi.