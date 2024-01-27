Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 35 bin sağlık personeli alınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde halka hitap etti

Şehir hastanemiz 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı, yüksek yatak kapasitesi, diğer birimleriyle güzel İzmirimize yakışır bir eser oldu. Bu dev hastanenin altyapısı itibarıyla buranın yollarıyla alakalı tabi, acaba yollarını kim yaptı diyene sorarsınız. Kimin yapması lazım, büyükşehir belediyesinin yapması lazım. Büyükşehir yolları yaptı mı, hayır.

"HASTANE YAPINCA ULAŞIM ŞART"

Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi, ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah buranın yollarıyla alakalı ikinci etabı da Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane yapınca ulaşım şart.

Hastanemize hızlı, emniyetli erişim için inşa ettiğimiz 4 km uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da bugün hizmete açıyoruz. Hastanemiz dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biridir. 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir. Seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmirin güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmir'imizin bu çileleri sona erecektir.

"ALTYAPI SORUNLARINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Daha önce Manisa, İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli, bunları biz yaptık. Birçok yolları yaptık. Konak tünelini yaptık. Bundan sonraki dönemde inşallah gerek merkezi yönetim olarak biz gerekse büyükşehir belediyemiz olarak el ele verecek ve altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız. Bunun için de tabi, 31 Mart'a kadar yoğun şekilde çalışmaya var mıyız?

Şu projenin ülkenin ortak değerlerinin arkasına gizlenerek hiçbir eser ve hizmet üretmeden yıllarca şehrin sırtına yük olanlara ibret teşkil etmesini istiyorum. Hükümete gelirken milletimize sizlere söz vermiştik. Ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Buna ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere pek çok başlığı ekledik. 21 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

"35 BİN SAĞLIKÇI ALACAĞIZ"

Eğitim dedik, okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için 800 bin yeni öğretmen atadık. Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık. Şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üzerinde seviyeye taşıdık. 310 bini doktor olmak üzere 1.5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha kamuya alıyoruz. 2.5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın evine götürdük.

İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Sınırlarımızın güvenliğini artırarak terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Asker, polis, jandarmasıyla Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli bölgesi haline getirdik.

Yargılama sürelerini kısaltacak tedbirleri alarak adaletin hızla tesisine zemin hazırladık.

"İZMİR-ANKARA YHT HATTINI HİZMETE ALACAĞIZ"

Tünelleriyle, köprüleriyle, otoyollarıyla, tren hatlarıyla, havalimanlarıyla kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımı çeşitlendirdik, güçlendirdik. İzmir-Ankara YHT'yi de etap etap hizmete alarak bu alandaki çalışmalarımızı taçlandıracağız.

Kimsesiz çocuklardan yaşlılara engellilerden dul kadınlara kadar tüm dezavantajlı kesimlere sahip çıktı. 4 milyon hane ve 6.5 milyon çocuğa ulaşan sosyal destek sistemimizle dünyanın örnek aldığı seviyeye geldik.

Toplu konutta 1 milyon 314 bin inşaatla insanımızın modern, depreme dayanıklı yuvalara kavuşmasına öncülük ettik.

222 millet bahçesiyle şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat kalitesini artırdık. Atık su artırma, depolama sistemleriyle çevreye duyarlı hayat alanları oluşturduk. 1 milyona yakın konut ve işyerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık. Ülkemize yaptığımız eser ve hizmetleri değil saatlerce günlerce anlatsak bitmez.

Hz. Mevlana'nın güzel ifadesiyle Kamil insan odur ki, koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.

Ülkemiz geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mahalli idareler seçimleri var. Bu seçimleri de huzur içinde hizmet yarışı şeklinde tamamlayacağız. Güç dengelerinin değiştiği, siyasi ve ekonomik krizlerin derinleştiği dönemde, Türkiye'nin güven ve istikrarı korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacı oluyor. Bu seçimi de ülkemizi siyasi açıdan istikrarsızlığa, ekonomik bakımından çöküşe götürmenin vesilesi haline getirmek isteyenler boş durmuyor. Yalan, fitne, düzenbazlıkla milletimiz karamsarlık bataklığına itilmek isteniyor. Türkiye'yi yeniden kendi senaryolarındaki konuma çekmenin peşindeler. Bu senaryonun tek bir satırı dahi ülkemiz ve milletimizin hayrına değildir. Bu senaryolara tabi olup da huzur ve güven içinde yaşayan hiçbir ülke, toplum göremezsiniz.

Türkiye tıpkı ecdadın, Cumhuriyetimizin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız bir güç haline gelebildiği için böylesine dik bir duruş sergileyebiliyor. Bu duruşun bedeli var. İstiklalimizden emin olmanın değeri ödediğimiz bedelden çok daha fazladır. Biz tüm bu tuzakları bozarak yolumuza devam ederken hiçbir zaman asıl hedeflerimizden kopmuyor, mücadelemizden taviz vermiyoruz. En iyi bizi milletimizin anladığına inanıyorum. En büyük gücümüz milletimizin desteği olmuştur.

Çünkü biz bu milleti tarifsiz duygularla seviyoruz. Biz bu milleti özellikle yapacağımız hizmetlerle ibadet mertebesinde görüyor ve seviyoruz. Biz, medeniyetimizin ve tarihimizin son kalesi bu ülkeyi mutlaka dünyada hak ettiği yere yükseltmek istiyoruz.