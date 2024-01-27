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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Bölücü üslupta ısrarcılar

Bölücü üslupta ısrarcılar
CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için pazarlık masasına oturduğu ittifak ortağı DEM Parti iyice raydan çıktı. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, TBMM Genel Kurul kürsüsünde "'Kürdistan bir hakikattir. Biz Kürdistan diyoruz ve demeye de devam edeceğiz" dedi. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Kürdistan için 'coğrafi bir bölge' diyenler var. Hadi fikir hürriyeti diyelim. Yalnız demek başka yapmaya çalışmak başka. Yapmaya çalışanların sonu Kürdistan değil kabristan oldu, oluyor, olacak. Unutmayalım" karşılığını verdi.
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Bölücü üslupta ısrarcılar
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