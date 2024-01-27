Çözümün odağı sizsiniz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 'Siztem İstanbul' uygulamasını tanıttı. Kurum "Odağında sizin olduğunuz bir sistem kuracağız. 'SİZTEM İSTANBUL' hepimizin bugünü ve geleceği için risksiz, çilesiz, endişesiz, trafiksiz, stressiz, eşsiz bir İstanbul için geliştirildi" dedi. Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İstanbul'u dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri yapmak mümkün. Nasıl mı?" diye sorarak kısa bir film paylaştı. Kurum, fimde vatandaşlara "Şehrimizde tek derdi İstanbul ve İstanbullu olan bir yönetimi yetkilendirelim. Mevcut yöneticilerimizin kente ve hayatımıza ne kattığını sorgulayalım. Temel sorunlarımıza 5 yılda çözüm üretebildiler mi? düşünelim" diye seslendi.