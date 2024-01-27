Eli kanlı katillere hak ettikleri ceza verilmeli

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı, İsrail katliamlarının uluslararası hukuk bağlamında soykırım çerçevesinde ele alınması bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının Filistin halkı için adalet isteyen başta Filistinliler olmak üzere tüm insan hakları savunucularının talep ettiği adaletin sağlanmasına vesile olmasını diliyoruz. Uluslararası toplumla birlikte bu kararı takip edecek ve İsrail'in Filistin'de işlemekte olduğu katliamları durdurmak üzere mücadele etmeye devam edeceğiz. Netanyahu yönetimi, Filistin'de yürüttüğü işgal ve soykırım politikaları nedeniyle insanlık ve tarih önünde hesap verecektir. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı noktasında yasal başvurucu olan Güney Afrika yetkililerine ve halkına, insan hakları hukukçularına ve davayı yerinde takip eden milletvekillerimize müteşekkiriz.İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir.İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir.