Emine Erdoğan’dan Uluslararası Adalet Divanının İsrail kararına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Adalet Divanının İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında verdiği ihtiyati tedbir kararı ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum. Kararın; kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinli masumları acımasızca öldüren İsrail'in saldırılarını bir an önce durdurmasına vesile olmasını yürekten diliyorum. Bu anlamlı gelişme hepimize gösteriyor ki; dünyanın gözü önünde işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması adına hep birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında #FilistinİçinTekYürek etiketini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin ilk gün olduğu gibi bölgede kalıcı ateşkes tesis edilene kadar Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LAHEY'DEN ÇIKAN İSRAİL KARARINA İLK AÇIKLAMA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili verdiği 'soykırımla yargılama' kararına ilk değerlendirmesini yaptı. Erdoğan "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Başkan Erdoğan X hesabından şu açıklamada bulundu;

Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz.

Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.