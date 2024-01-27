Işıl ışıl bir eserde daha geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışını, 29 Ocak Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini bildirdi. Bakan Uraoğlu ekiplerle birlikte metroda incelemelerde bulundu, test şürüşü yaptı.Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe güzergahı olduğunu belirten Uraloğlu, "Hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 3.5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabında tamamlanan çalışmalarla, hat uzunluğumuz 37 kilometreye çıkıyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika sürecek.Hizmete alınacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olacağını bildiren Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik. 32 yürüyen merdiven ve 8 asansör planlandık. Projemiz, vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbul'umuza ikonik mekanlar kazandırıyor. Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız, metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek, aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metroyla bağlanmış olacak" ifadesini kullandı.Bakan Uraloğlu "en"lerin ve "ilk"lerin projesinde 10 tünel delme makinesinin aynı anda kullanıldığını söyleyerek "Bu çaptaki makineler kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor" dedi.