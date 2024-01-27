Koruyucu aileler rol model oluyor

Koruyucu aileliğin geliştirilmesi için aynı masaya oturan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversiteler, psikologlar ve koruyucu aileler, sağlıklı ailelerin kurulması için tartıştı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen "II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı"nda 5 yeni proje masaya yatırıldı. Gündeme gelen maddelerde ön plana çıkan ise deneyimli koruyucu ailelerin, yeni koruyucu ailelere mentörlük yapacak olması oldu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kurumlarında koruma altında olan çocuklar, koruyucu ailelik sayesinde sıcak bir yuvada yetişme fırsatı buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Gönül Elçileri Projesi"yle artan koruyucu aileler, çocukları kanatları altına alarak aile ortamında büyütüyor. Aile Bakanlığı, 2024 yılı itibarıyla 8 bin 164 koruyucu aile yanında 9 bin 806 çocuğun yararlandığı koruyucu ailelik hizmetinin geliştirilmesi için UNICEF ve üniversitelerle aynı masaya oturdu. Koruyucu ailelik hizmetini 5 farklı başlıkta ele alan uzmanlar kritik konulara dikkat çekti.Koruyucu ailelikte hem koruyucu aileler hem de çocuklar sürekli eğitim programlarıyla desteklenecek. Eğitici unsurlar tarafından desteklenen aileler, online ve uygulamalı eğitim modellerinden yararlanabilecek.Koruyucu ailelikte kurumsal işbirlikleri güçlendirilecek. Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasındaki koordinasyon, koruyucu aileliği ve süreçleri kolaylaştıracak.Yeni koruyucu aile olan ebeveynler, önceden koruyucu aile olan ebeveynlerden mentörlük desteği alabilecek. Böylece hem aileler arası iletişim kuvvetlenecek hem de acemi ebeveynler tecrübelerinden yararlanabilecek.Koruyucu aileliğin geliştirilmesi ve artırılması için sivil toplum kuruluşları da desteklenecek. Sivil toplum kuruluşlarının, koruyucu ailelerin eğitim ve destek programlarının yürütülmesinde aktif rol alması sağlanacak.Aile Bakanlığı'nın Türkiye'nin dört bir yanında toplumun hizmetine açtığı Aile Destek Merkezleri, koruyucu aile olmak isteyenlerin destek mekanizması olacak. Merkezler koruyucu ailelere yönelik hizmetlerin kalitesini artıracak.