Partilerin pusuladaki yeri netleşiyor: AK Parti pusulada 1. sırada yer alacak

Seçim takvimine göre; kura çekimiyle seçime katılacak partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor. YSK başkanlığında gerçekleştirilen kuraya seçime katılım şartlarını sağlayan 36 parti giriyor.

Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.

Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.

AHaber CANLI YAYIN

Yener'in açıklamasından satır başları şu şekilde;



31 Mart 2024 pazar günü yapılacak seçimlere katılacak olan partilerin pusuladaki yerlerin belirlenmesiyle ilgili kura çekim törenine hoş geldiniz.

31 Mart 2024 pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılma hakkı kazanan partiler:

Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1

Millet Partisi: 26

Milliyetçi Hareket Partisi: 31

HÜDA PAR: 20

Yeni Türkiye Partisi: 17

Gelecek Partisi: 16

Sol Parti - 3

Hak ve Özgürlükler Partisi - 21

Memleket Parti: 5

Aydınlık Demokrasi Partisi: 30

Demokratik Sol Parti: 7

Emek Partisi: 19

Halkın Kurtuluş Partisi: 13

Güç Birliği Partisi: 25

Milli Yol Partisi: 27

Yeniden Refah Partisi: 8

Zafer Partisi: 12

Cumhuriyet Halk Partisi: 18

Ocak Partisi - 22

Vatan Partisi - 35

Saadet Partisi: 34

Anavatan Partisi - 6

İYİ Parti: 2