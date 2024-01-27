‘Yerel mirasımıza sahip çıkalım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Fatih'te Siirt Vakfı tarafından Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Siirtli Kadınlarla Buluşma" programına katıldı. Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Siirt'te tanıdığım kadınlar el becerisi, işteki mahareti ile zihnime güzel örnekler olarak yerleşti. Çocukluğumdan bu yana memleketime dair edindiğim tüm izlenimleri, yaşadığım tecrübeleri, gezip gördüklerimi çok kıymetli hazineler gibi kalbimde ve hafızamda taşıyorum. Mirasçısı olduğumuz bu coğrafya, eşsiz değerlere sahiptir. Dünyada benzeri olmayan güzellikleri barındıran Siirt'imize sahip çıkmayı, bir memleket sevgisinden öte değerlendirmeliyiz."Erdoğan, "Anadolu şehirlerimizin yerel mirasına sahip çıktığımız ve gelecek nesillere aktarmayı başardığımız ölçüde, küresel değerler üreten bir ülke olacağımıza inanıyorum. Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nde kayıt altına aldığımız ve uluslararası tanıtımını yaptığımız şal şepik kumaşının üretiminde son dönemde yakalanan ivme, bu çerçevede ayrıca kıymetlidir" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Erdoğan'a Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü tarafından günün anısına ipek el dokuma seccade hediye edildi.