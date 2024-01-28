Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ı beraberindeki heyetle birlikte makamında kabul etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da X hesabından yaptığı paylaşımda, Nuland'la bir araya gelerek Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.