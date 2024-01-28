Böcek’in adaylığına Antalyalılar tepki gösterdi Kamacı: Derhal bu yorumları silin

Böcek'in adaylığını parti yönetimi tarafından açıklanmasının ardından sosyal medyada vatandaşlar CHP'li belediyenin 5 yılda kente çivi dahi çakmadığını dile getirdiler. Kendilerini CHP seçmeni olarak belirten Antalyalılar ise, Muhittin Böcek'in aday gösterilmesine tepki olarak sandığa gitmeyecekleri kaydettiler.

TRAFİK KÖRDÜĞÜM

Antalyalıların en çok şikayet ettiği konu ise CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin trafik sorununa çözüm bulamaması. Kent merkezinde aşırı trafik nedeni ile araçla bir yerden bir yere gitmenin imkansız olduğunu belirten Antalyalılar, "5 yılda çivi çakmadığı gibi trafik sorununa çözüm üretmedi. Sabah ve akşam saatlerinde kent trafiği kilitleniyor. İnsanlar sabah işe gidemiyorlar, akşam işten evine dönemiyor. Araçla 5 dakikada gidilmesi gereken yol, artık 50 dakikada gidilemiyor" diyerek tepkilerin dile getirdi.

"YORUMLARI SİLİN"

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, il binası önüne kurulan sahneden partilere hitap etti. Adaylığı kesinleşen isimlerle ilgili eleştirilere yanıt verip birlik çağrısı yapan Kamacı, "Bu saatten sonra hepimiz CHP için, birinci parti olmak için çalışacağız. 'Ben bu adayı sevmiyorum, desteklemiyorum' şeklinde yorumlar görüyorum. Sosyal medya hesaplarınızdan derhal bu yorumları siliniz" dedi.