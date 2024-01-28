Çatı katından harp silahı çıktı

İstanbul'dan gelen ihbarı değerlendiren MİT ve emniyet güçleri Sancaktepe'deki ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda, çatı katında bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte bomba yapımında kullanılan infilak fitili, çok sayıda cıvata, somun patlayıcı madde olduğu belirlenen toz madde ve bir adet RPG tipi roketatar ele geçirildi. Ekipler, incelenmek üzere bomba ve roketatarı laboratuvara götürdü. Olay yerinden alınan parmak izlerinin Dağıstan doğumlu Muhammet F.'ye ait olduğu tespit edildi. Yalova'da yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli ifadesinde, üzerine kayıtlı 10 adet GSM hattının bulunduğunu, bomba ve roketatarla ilgisi olmadığını belirterek; 2008'de Türkiye'ye geldiğini ve 1.5 yıl burada kalıp önce Suriye'ye sonra da Afganistan'a gittiğini söyledi. Daha sonra tekrar Türkiye'ye gelen Muhammet F., 2010'da Çeçenistan'dan gelen kişilerle kampta kaldığını, Rus kimliğiyle sırasıyla Dubai, Ürdün, Ukrayna, Gürcistan, İran ve Gürcistan olmak üzere 7 ülkeye gittiğini ifade etti.Ayrıca şüphelinin radikal ve cihatçı terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği bilgisi edinildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.