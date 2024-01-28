CHP’de İzmir ve Çankaya krizi

Cuma günü, PM öncesi saat 13.00'te başlaması planlanan MYK, Özel'in yüz yüze görüşmeleri ve telefon trafiği sebebiyle yaklaşık 2.5 saat sarktı. Özel'in İmamoğlu kanadı ile yaptığı görüşmelerde İzmir ve Çankaya konusunda bir türlü orta yolu bulamadığı ve taleplerini kabul ettiremediği bildirildi.Kurultaydaki desteği nedeniyle 31 Mart seçim listelerini oluştururken İmamoğlu'nun dayatmaları ile karşı karşıya kalan Özel'in otoritesi her geçen gün eriyor. İmamoğlu ile yaşadığı liste krizini de aşmak için Özel'in "PM'den atama yetkisi isteme" formülünü gündeme getirdiği öğrenildi. Ancak Özel'e partililerden "Reddedilirsiniz" uyarısı geldi. Edinilen bilgilere göre Özel, bu yöntemin PM'de kabul görmeyeceğine kanaat getirdikten sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise CHP'den açıklama yapılarak, "PM'de herhangi bir atama yetkisine ilişkin hiçbir değerlendirme yapılmadığı" belirtildi.Öte yandan Çankaya konusunda Özel'in, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner üzerinde karar kıldığı, İmamoğlu'nun ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den başka bir ismi istemediği öne sürüldü. İkili arasında haftalardır çözülemeyen kriz, son MYK toplantısı öncesi de nihayete erdirilemedi. Uzlaşı sağlanamaması üzerine "Bu konuyu sonraki toplantıları bırakalım" kararı çıktığı öğrenildi.İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için de parti içinde sert bir çekişme sürüyor. Edinilen bilgilere göre Ekrem İmamoğlu, İzmir'in yanı sıra ilçelerinde de kendi işaret ettiği isimlerin aday yapılması için genel merkezdeki çekirdek ekibine talimat verdi. İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi istediği biliniyor. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise kendi iradesiyle belirlemek istediği iddia ediliyor. Öte yandan mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'in, pazartesi gününe kadar yapılacak yeni pazarlıkların akıbetine göre hâlâ adaylık şansının olduğu da bildirildi.CHP'de yarın PM'nin İzmir odaklı bir gündemle saat 18.00'de toplanması bekleniyor. Çankaya adayının da önümüzdeki hafta içi yapılacak ikinci bir PM'de netleşmesi öngörülüyor.