Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok’tan dar gelirliye konut sözü

Büyükşehir belediyesinin 5 yıl boyunca ilçelere ve Ankara'ya katma değer katacak çalışması olmadığını belirten Altınok, "Eksik olan ne varsa tamamlayacağız, seferber olacağız. Altınok herkesin başkanı olacak" dedi.

"YÜZDE 73 OY ALABİLİRİZ"

Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca yapılan ankete göre 'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu açıkladı. Tüm Yönetimler, Mahalle Başkanları, Sandık Başkanları ve Yaşlılar Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.

Turgut Altınok Gölbaşı ziyaretinden sonra beraberindeki heyetle birlikte daha sonra "Çankaya Ordulular Derneği" Hemşeri Buluşmasına katıldı, Dernek üyeleri ve yöneticileri ile yapılan toplantıda Altınok Ankara'yı el birliği ile geleceğe hazırlayacaklarını belirterek gönül seferberliği ve Güç birliği istedi.