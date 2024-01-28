Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok’tan dar gelirliye konut sözü

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adaylığı açıklandığı günden bu yana Ankara'yı soluksuz gezmeyi sürdüren Altınok, Gölbaşı'nda Karslılar Derneği'ni ziyaret etti. Ankara'da yaşayan Karslılara seslendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok'a ziyareti sırasında AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek eşlik etti.
Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra gerçekleştireceği yatırımlarla Başkentin kalkınacağını söyledi.
DAR GELİRLİYE KONUT SÖZÜ
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Altınok, sanayi yatırımcılarının olası İstanbul depreminden dolayı Ankara'yı tercih etmeye başladığına vurgu yaptı. "Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla Ankara'yı planlı bir sanayi şehri haline getireceğiz" diye konuştu. Dar gelirliler için projeleri olduğunu belirten Altınok, ev sahibi olmayan dar gelirlileri taksitle konut sahibi yapılacağını söyledi.
"BAŞKENTE KAZANDIRILACAK EN BÜYÜK ESER"
Turgut Altınok, Keçiören'de yapımı tamamlanmak üzere olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin 31 Mart seçiminden önce açılışın yapılacağını açıkladı. "Kulemiz Cumhuriyet tarihinde Ankara'ya kazandırılmış en büyük eser olacak. Keçiören Belediyesi minnacık bütçesiyle Büyükşehirden daha fazla iş ve hizmet yaptı. Burada çalışkan bir hizmetkâr var, Altınok, Fildişi kulelerinde değildir, Londra sokaklarında değil Ankara'nın sokaklarındadır. Bu şehri yaşanabilir bir kent haline getirmek hepimizin vebalidir. Hükümetimizle beraber büyük projelerimiz var yakında açıklayacağız" dedi.
"KÖYLERİMİZ AVRUPA KÖYLERİ SEVİYESİNE ULAŞACAK"
Turgut Altınok, partisinin Teşkilat Buluşmasına da katıldı. AK Parti'nin Kurucu Üyeler, Tüm Yönetimler, Mahalle Başkanları, Sandık Başkanları ve Yaşlılar Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada, "Sadece Ankara'nın merkezi değil köylerini de modern hale getireceklerini dile getiren Altınok şöyle konuştu: "Kimsenin ayağı çamura değmeyecek, asfaltla donatacağız, köyleri Avrupa köyleri gibi yapacağız, spor tesislerini köylerimizde vatandaşa açacağız. Sizlerin desteği ile bunları gerçekleştireceğiz. Bir taraftan hükümetin diğer yandan devletin imkanlarıyla Ankara 100 yılda alamayacağı hizmetleri 5 yılda alacak."
Büyükşehir belediyesinin 5 yıl boyunca ilçelere ve Ankara'ya katma değer katacak çalışması olmadığını belirten Altınok, "Eksik olan ne varsa tamamlayacağız, seferber olacağız. Altınok herkesin başkanı olacak" dedi.
"YÜZDE 73 OY ALABİLİRİZ"
Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca yapılan ankete göre 'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu açıkladı. Tüm Yönetimler, Mahalle Başkanları, Sandık Başkanları ve Yaşlılar Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.
Turgut Altınok Gölbaşı ziyaretinden sonra beraberindeki heyetle birlikte daha sonra "Çankaya Ordulular Derneği" Hemşeri Buluşmasına katıldı, Dernek üyeleri ve yöneticileri ile yapılan toplantıda Altınok Ankara'yı el birliği ile geleceğe hazırlayacaklarını belirterek gönül seferberliği ve Güç birliği istedi.