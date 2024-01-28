Kadınlar evlenirken dava açmadan kendi soyadlarını tek başına kullanabilecek

Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesinde, "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir" hükmü yer alıyordu. Anayasa Mahkemesi (AYM), 9 ay önce Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve kadının soyadı olarak yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etmişti. Kadınlara evlilik öncesi soyadlarını kullanma hakkı veren Anayasa Mahkemesi kararı bugün yürürlüğe girdi. Kadınlar bugünden itibaren dava açmadan ve evlendirme memuruna sadece "Sadece bekarlık soyadımı kullanmak istiyorum" diyerek bu hakkı kullanabilecek.

MECLİS'İN DÜZENLEME YAPMASI BEKLENİYOR

22 Nisan 2023'te verilen bu karar 28 Nisan 2023'te ise Resmi Gazetede yayımlandı. Kanunda boşluk oluşmaması için, Meclis'e 9 ay içinde düzenleme yapma süresi tanındı. Meclis bu süreçte bir çalışma yapmadı, karar yürürlüğe girdi. Meclis'in, Yeni Yargı Paketi içerisinde konuya ele alması beklenirken, Yüksek Mahkeme'nin kararının tersi yönünde bir düzenleme yapılmazsa kadınlar mahkemeye başvurmadan sadece evlilik öncesindeki soy isimlerini kullanabilecek.