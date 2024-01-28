MHP 55 adayını daha açıkladı

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı. Partinin Yozgat adayı Ömer Açıkel oldu. Yozgat'ın yanı sıra MHP'nin 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı da netleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partinin yetkili kurullarının değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ile isimlerin belirlendiğini ifade etti. Durmaz'ın açıkladığı listeye göre Yozgat'ın ilçeleri Akdağmadeni'nde Nezih Yalçın, Sorgun'da Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli'de Müjdat Karaca, Yerköy'de Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent'te ise Hüseyin Baykal belediye başkan adayı oldu.