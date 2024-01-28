Haberler Gündem Haberleri MHP 55 adayını daha açıkladı
Giriş Tarihi: 28.1.2024

MHP 55 adayını daha açıkladı

ANKARA
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı. Partinin Yozgat adayı Ömer Açıkel oldu. Yozgat'ın yanı sıra MHP'nin 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı da netleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partinin yetkili kurullarının değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ile isimlerin belirlendiğini ifade etti. Durmaz'ın açıkladığı listeye göre Yozgat'ın ilçeleri Akdağmadeni'nde Nezih Yalçın, Sorgun'da Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli'de Müjdat Karaca, Yerköy'de Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent'te ise Hüseyin Baykal belediye başkan adayı oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP 55 adayını daha açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA