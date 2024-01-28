Son dakika: Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İSTİSMAR SİYASETİNİN ARTIK SONUNA GELİNMİŞTİR"

Destansı bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Eskişehir'in tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren, istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır.

Şu Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Bütün yolları ile ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün otoyollar, otobanlar kimle inşa edildi? Altyapısı ve üstyapısı ile kim bunları yaptı? AK Parti.

Bir tarafı maalesef çorak, bir tarafında da inşallah hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar.

"ŞEHİRLERİMİZİN KAYBEDECEK TEK BİR GÜNÜ BİLE YOKTUR"

Kurulduğumuz günden bugüne 17 kez sandıkta imtihana tabii tutulduk. Hepsinden de alnımızın akıyla çıktık. Geçtiğimiz seçimlerde şahsıma, Meclis'te Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere şükranımı sunuyorum.

Bu seçimlerde hedefimiz yine zaferle çıkmaktır. Dünyada öyle kritik gelişmeler yaşanıyor ki; şehirlerimizin kaybedecek tek bir günü bile yoktur.

Siyasi istikrarsız, sosyal ve ideolojik gerilimle bu kötülüğü bize yaptılar. Terör örgütlerini başımıza musallat ederek bu kötülüğü yaptılar. Bugün de fırsat bulsalar tüm bu felaketler zincirinin yeniden boynumuza dolayacaklar. Hain tuzaklarla mücadele ettik. Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozduk.

ÖZGÜR ÖZEL'E: PARTİSİNDE KİMSENİN KENDİSİNİ TAKTIĞI YOK

Değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı tek partili zihniyete büründü. Partisinde kimsenin kendisini taktığı yok. Eski genel başkanı ise cehalet ürünü hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi; kavgayı gözlerde saklayarak sessiz, sedasız yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek. Biz hangi mücadeleleri veriyoruz, onlar hangi hırsların, küçük oyunların hesabı içinde."