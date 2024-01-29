Antalya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'daki kaza, saat 18.00 sırasında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mehmet A. (29) idaresindeki 07 AAT 197 plakalı Scoda marka otomobil, karşı yönden gelen Rıza Kaya idaresindeki 4907 YU 682 plakalı BMC marka kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motor bölümü hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Mehmet A. ve annesi Emine A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpışma sonrası şarampole kayan kamyonetin ön bölümünde sıkışan Rıza Kaya'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya'nın cansız bedeni, itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Savcılık ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.