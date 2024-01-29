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Giriş Tarihi: 29.1.2024 21:23 Son Güncelleme: 29.1.2024 21:24

Bakan Fidan Bulgaristan'a geldi! Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'taki temaslarını tamamlayarak Bulgaristan’a geldi. Bakanı Fidan’ın Bulgaristan’daki temaslarını tamamlamasının ardından çarşamba günü resmi ziyaret için Romanya’ya gitmesi bekleniyor.

İHA
Bakan Fidan Bulgaristan’a geldi! Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşecek

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Arnavutluk'taki temaslarını tamamlamasının ardından TSİ 20.20'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldiğini bildirdi.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Fidan'ın yarın Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşeceğini aktaran kaynaklar, Bakan Fidan'ın daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Nikolay Denkov ile de bir araya geleceğini ifade etti.

ROMANYA'YI DA ZİYARET EDECEK

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Bulgaristan'daki temaslarını tamamlamasının ardından çarşamba günü resmi ziyaret için Romanya'ya gitmesi bekleniyor.

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Bakan Fidan Bulgaristan'a geldi! Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşecek
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