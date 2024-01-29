Kanada, Türkiye’ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması ve akabinde Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında savunma sanayisinde önemli bir gelişme yaşandı.

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uluslararası arenada da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD'den F-16 satışı konusunda ılımlı mesajlar gelirken, Kanada ise Türkiye'ye 2020'den beri devam eden silah ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması için düğmeye bastı.

KISITLAMALAR KALDIRILIYOR

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili nihai belgeleri geçtiğimiz Cuma göndermesi ve bunun Kanada'nın ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmasının önünü açacağı belirtildi. Kanada'nın üçüncü ülkelere satış durumunda güvence talep edeceği, bunun da normal bir durum olduğu, ayrıca insan hakları atfının da standart bir uygulama olduğu vurgulandı.

KISITLAMALARIN ARKA PLANI

Kanada hükümeti, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yönelik 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanında yer almasından dolayı Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı.

Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, Ekim 2020'de Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuştu.

Bu ambargo kararı nedeniyle Kanadalı şirketler 250-300 milyon dolar arasında zarar etmiş, ürünlerinin tek kullanıcısı TUSAŞ olan Telemus Systems şirketi 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamadığı için batmıştı.

Ottowa yönetimi, ilk ambargosunu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik askeri harekatına yanıt olarak başlatmış ancak taraflar arasındaki üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı.