Kanada’nın savunma sanayi ambargosu kaldırıldı

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması ve akabinde Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında savunma sanayisinde önemli bir gelişme yaşandı.

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uluslararası arenada da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD'den F-16 satışı konusunda ılımlı mesajlar gelirken, Kanada ise Türkiye'ye 2020'den beri devam eden silah ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması için düğmeye bastı.

KISITLAMALAR KALDIRILIYOR

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili nihai belgeleri geçtiğimiz Cuma göndermesi ve bunun Kanada'nın ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmasının önünü açacağı belirtildi. Kanada'nın üçüncü ülkelere satış durumunda güvence talep edeceği, bunun da normal bir durum olduğu, ayrıca insan hakları atfının da standart bir uygulama olduğu vurgulandı.

KISITLAMA NASIL OLMUŞTU?

Kanada hükümeti, Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik gerçekleştirdiği 'Tek Vatan Harekatı' esnasında Türk SİHA'larının oynadığı rol sebebi ile Türkiye'ye ambargo kararı almıştı. Bu doğrultuda Türk SİHA'ları için ürün tedarikinde bulunan L3Harris Wescam ve Telemus Systems gibi çok sayıda Kanadalı şirketin, Türkiye'ye savunma ürünleri ihraç etmesi engellenmişti.