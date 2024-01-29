Latin Katolik Cemaatinden kilisedeki saldırının zanlılarının yakalanmasına ilişkin teşekkür mesajı

Palinuro, yayımladığı "teşekkür" mesajında, "28 Ocak'ta Episkoposluğumuza bağlı olan Büyükdere Meryem'in Doğuşu Katolik Kilisesi'nde meydana gelen elim saldırıdan sonra 12 saat gibi kısa süre içerisinde olayın faillerini ve bağlantılı oldukları kişileri yakalama başarısını gösteren, başta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerine minnettarlığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'daki Katolik cemaatlerinin kiliselerinde ibadetleri süresince güvenlik önlemlerinin artırılması için yoğun desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Palinuro, "Asırlar boyunca tüm dinlerin kardeşçe yaşadığı İstanbul'umuzda bu karşılıklı sevgi ve saygı ikliminin devam edebilmesi için gösterdiğiniz çaba için müteşekkiriz. İstanbul'da yaşayan Katolikler olarak ülkemiz insanlarının samimi kardeş sevgisini, vicdanını ve misafirperverliğini biliyoruz. Ülkemizi ve insanlarımızı çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.