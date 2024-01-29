Santa Maria Kilisesi’nde silahlı saldırı

Sarıyer'in Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişiyi başına ateş ederek öldüren maskeli 2 silahlı saldırgan olaydan saatler sonra yakalandı.Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, araçtan inen saldırganların siyah kar maskeli olarak kiliseye geldikleri, pazar ayini sırasında içeri girerek 52 yaşındaki Cihan Tuncer'i silahla hedef aldıkları öğrenildi. Ayini izlemek için kiliseye geldiği öğrenilen Tuncer, başından vurularak hayatını kaybettiPolis saldırının ardından kilisenin çevresinde önlem alırken, yapılan incelemede 5 mermi kovanı bulundu. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan İstanbul Emniyeti il genelinde denetleme noktaları oluşturdu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akşam saatlerinde yaptığı açıklamada saldırganların yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, saldırının gerçekleştiği Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti. Saldırıyı lanetleyen Prof. Dr. Erbaş, "Hangi dinin mabedi olursa olsun, sadece camiler değil, kiliseler, diğer sinagoglar her zaman dokunulmazdır bizim inancımıza göre" dedi.Bu cinayetin her boyutu devlet yetkilileri eliyle soruşturulmaktadır. Cinayetin dışında ayin sırasında başkaca bir yararlanan şahıs yoktur. Tüm devlet yetkilileri kiliseye başsağlığı mesajı iletmiştir. Soruşturma devam etmektedir. Kilise, sayısız mesaj başsağlığı almıştır. Başta Katolik cemaatimiz olmak üzere bütün milletimize başsalığı diliyorum.İçişleriBakanı Ali Yerlikaya, ilk açıklamasının ardından, İstanbul Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'la birlikte gece yarısı düzenlediği basın toplantısında operasyonun ayrıntıları hakkında bilgi verdi: "Emniyetimiz 30'dan fazla baskın düzenledi, 48 kişi gözaltına alındı. Cinayet zanlısı 2 kişi yakalandı. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı. Bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz." Teröristlerin, Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) olduğu öğrenildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve saldırı sırasında ayinde bulunan Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Tüm teşkilat arama faaliyetleri içerisinde. Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor" ifadelerine yer verdi. ANKARA