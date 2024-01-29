SON DAKİKA | 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu da belirtti.

Operasyonların süreceğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.