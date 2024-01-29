Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 29.1.2024 18:21 Son Güncelleme: 29.1.2024 18:29

SON DAKİKA | 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 64 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

SON DAKİKA | 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı olarak "SİBERGÖZ-20" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin Araç Kiralama ve Sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan Kiralama Bedeli, Sigorta Bedeli ve Kaparo Ücreti" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu da belirtti.

Operasyonların süreceğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA