SON DAKİKA | 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı olarak "SİBERGÖZ-20" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin Araç Kiralama ve Sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan Kiralama Bedeli, Sigorta Bedeli ve Kaparo Ücreti" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu da belirtti.
2️⃣0️⃣ İlde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-20" Operasyonlarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 29, 2024
6️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar❗️… pic.twitter.com/nP1ley5IG0
Operasyonların süreceğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.