1 Şubat’a evler teslim ediliyor

AmasyaValiliği'nden bölgeye koordinatör vali olarak görevlendirilen ve daha sonra Hatay Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Masatlı, depremden hemen sonra bir taraftan enkaz çalışmalarına başlandığını diğer taraftan da depremzedelerin tekrar sıcak yuvalarına kavuşmaları için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı. SABAH'a konuşan Vali Masatlı, "33 farklı lokasyonda 32 bin 314 TOKİ konutu inşaatının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:Kırsal Konutlar (köy evleri) olarak 5 bin 582 konutun ihalesi yapıldı. Bunlardan 2 bin 650'sinin inşaatları devam ediyor.Özellikle muhalefet kesiminin "Açamazlar" dediği ve depremden hemen sonra 24 Mart'ta temeli atılıp 60 günde tamamlanarak 21 Mayıs'ta hizmete giren Defne Hastanesi'nde bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişi tedavi edildi.27 Kasım'da 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı ve bugüne kadar yaklaşık 45 bin hastamız tedavi gördü.400 yataklı, 2 katlı, çelikten yapılan Antakya Acil Durum Hastanesi'ni bitirdik ve 15 güne kadar açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine 100 yataklı Hassa Devlet Hastanesi de hizmet vermekte. Mart ayının sonlarına doğru 100 yataklı Altınözü, Payas, Erzin Devlet Hastaneleri de hizmete girecek.Depremden hemen sonra konteyner, betonarme ve hafif çelik olarak 67 tane okulumuzu hizmete açarken 420 tanesinin de bakım onarımını gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla 165 okulumuz yatırım programında, 175 okulumuzun da güçlendirmesini yapıyoruz. Depremden önce 14 bin 700 olan derslik sayımız, bunları bitirdiğimizde 16 bin 700 e çıkacak.101 taşınmaz eserden 71'i hasar aldı. Bunlardan 21'i tamamen yıkıldı, 35'i ağır hasar aldı, 15'i de orta hasarlı. 45'inin yapım çalışması devam ediyor. 26'sı için de ihale işlemleri devam ediyor. En kısa zamanda çalışmalar başlayacak ve tarihi eserler eski haline dönecek.Başta Hataylılara teşekkür ediyorum. Hatay'ı ilk günden itibaren bırakmadılar. Onlar Hatay'ı hiç bırakmazken bizim bırakma şansımız olamaz. Hataylılarla bir arada Hatay'ımızı eski günlerinden daha iyi konuma getirmek için çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz" dedi.Adıyaman'da 6 Şubat depreminden sonra hızla yapımına başlanılan kalıcı deprem konutlarını gezen depremzedeler, konutlara yerleşmek için sabırsızlanıyor.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da 5 bin 953 bina yıkılırken 20 bin 201 bina ise ağır hasar aldı. Depremlerde Adıyaman'daki yapıların yüzde 68.1'i hasar gördü.Adıyaman'daki toplam 58 konteyner alanında 32 bin 763 aile konteynerlere yerleştirildi. Konteyner kentlerde 117 bin 899 kişi barınıyor.Adıyaman merkez, ilçeler ve köylerde toplam 44 bin 352 kalıcı konutun yapımı sürüyor. Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve depremzedelere teslim edilmeye hazır hele getirilen konutları gezen depremzedeler, evlerine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Konutları çok beğenen depremzedeler bir an önce konutlarda yaşamak istiyor.