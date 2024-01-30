Asrın felaketinin yıl dönümünde  Hatay Valisi SABAH’A anlattı! “Hataylılar ilk günden itibaren Hatay’ı hiç bırakmadı”

Depremden hemen sonra bir taraftan enkaz çalışmalarına başlandığını diğer taraftan da depremzedelerin tekrar sıcak yuvalarına kavuşmaları için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Vali Masatlı, "33 farklı lokasyonda 32 bin 314 TOKİ konutu çalışmaları sürüyor. Kırsal Konutlar (köy evleri) olarak 5 bin 582 konutun ihalesi yapıldı. Bunlardan 2 bin 650'sinin inşaatları devam ediyor. Ahır kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm çalışmaları da tüm hızlarıyla ilerliyor. Kentsel dönüşüm toplam başvuru sayısı şu ana kadar 42 bin 850 bine ulaştı. Biz 70 binlere çıkartmayı hedefliyoruz. Yerinde dönüşüm konut, ticari yapı ve ahır olmak üzere başvuru sayısı 103 binleri geçti" diye konuştu.
300 BİN KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ
Özellikle muhalefet kesiminin "Açamazlar" dediği ve depremden hemen sonra 24 Mart'ta temeli atılıp 60 günde tamamlanarak 21 Mayıs'ta hizmete giren Defne Hastanesi'nde bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişinin tedavi edildiğini dile getiren Masatlı, şu bilgileri verdi: "Depremde sağlık tesislerimiz ciddi hasar aldı. Sağlık Bakanlığımız büyük bir refleks gösterdi. Hemen 300 yataklı Defne Devlet Hastanemizi hizmete açtık. Şu ana kadar yaklaşık 300 bin hastamız tedavi gördü. 27 Kasım'da 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı ve bugüne kadar yaklaşık 45 bin hastamız tedavi gördü. 400 yataklı, 2 katlı, çelikten yapılan Antakya Acil Durum Hastanesi'ni bitirdik ve 15 güne kadar açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine 100 yataklı Hassa Devlet Hastanesi de hizmet vermekte. Mart ayının sonlarına doğru 100 yataklı Altınözü, Payas, Erzin Devlet Hastaneleri de hizmete girecek. Samandağ, Antakya, İskenderun'da semt poliklinikleri ile İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binamızın inşatları sürüyor. 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi, Gülderen mevkiinde bin yataklı Antakya Şehir Hastanesi'nin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasında."
DERSLİK SAYIMIZI 2 BİN FAZLALAŞTIRDIK
Depremin hastaneler gibi eğitim tesislerini de vurduğunu ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:
"Sosyal yaşamın devam etmesi için eğitim çok önemli. Depremde bin 315 eğitim kurumundan 210 tanesi yıkıldı. 175 tanesi ağır hasar aldı. Depremden önce öğrenci sayımız 434 bin 446'ydı Haziran'da bu sayı 313 bine düştü. Ama şu anda öğrenci sayımız 398 bine ulaştı. Yaklaşık 35 bin öğrencimiz dışarda. Bu durum normal. Depremden hemen sonra konteyner, betonarme ve hafif çelik olarak 67 tane okulumuzu hizmete açarken 420 tanesinin de bakım onarımını gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla 165 okulumuz yatırım programında, 175 okulumuzun da güçlendirmesini yapıyoruz. Depremden önce 14 bin 700 olan derslik sayımız, bunları bitirdiğimizde 16 bin 700 e çıkacak."
TARİHİ ESERLERİN HEPSİ ESKİ HALİNE DÖNECEK
Depremde yıkılan ve ağır hasar gören tarihi eserlerle ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Vali Masatlı şu bilgileri aktardı: "Hatay, medeniyetler şehri. Binlerce yıllık tarihin bırakmış olduğu bir mirasa ev sahipliğini yapmakta. Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait 101 taşınmaz eserden 71'i hasar aldı. Bunlardan 21'i tamamen yıkıldı, 35'i ağır hasar aldı, 15'i de orta hasarlı. 45'inin yapım çalışması devam ediyor. 26'sı için de ihale işlemleri devam ediyor. En kısa zamanda çalışmalar başlayacak ve tarihi eserler eski haline dönecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay Kent Müzesi Kütüphane olacak, Hatay Edebiyat Kütüphanesi ve Reyhanlı İlçe Halk Kütüphanesinde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Valiliğimize bağlı Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından da tarihi Valilik Konutu, tarihi Hükümet Binası, tarihi Meclis Binası ve Antakya Konağ-ı Şehir Mutfağı, Reyhanlı Müderris Konağı, Tıbbi Aromatikteler Müzesi onarım çalışmaları devam ediyor."
3 MİLYAR TL NAKDİ YARDIM YAPILDI
Vatandaşların psikolojileriyle ilgili çalışmaların devam ettiğine de değinen Masatlı, "Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz koordinesinde 2 bin 700 uzman psikolog 620 bin vatandaşımıza dokundu. Şu an itibarıyla 670 personelimiz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için seferber olduk. Konteyner kentte yaşayan 27 bin vatandaşımıza para kart dağıttık. Diğer taraftan özellikle konteyner kentler olmak üzere 1 hipermarket, 22 sosyal marketimiz ile birlikte10 depomuz mevcut. Bugüne kadar 2 milyon 188 bin koli dağıttık. 316 bin 921 vatandaşımıza yaklaşık 3 milyar TL nakdi yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.
BİR PİSTİ OLAN HAVALANI İKİ PİSTLİ OLACAK
Hatay Havalimanı'nın 3 kilometrelik pistinin 812 metresinin hasar gördüğünü, Ulaştırma Bakanlığı tarafından çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Masatlı, "Hasar alan kısım yenileniyor ve bunun yanısıra ayrıca yeni bir pist daha yapılacak. Burası bittiğinde iki pistli bir havalimanı olacak. Ayrıca İskenderun-Antakya'yı birbirine bağlayan Belen Tüneli'nde de önümüzdeki ay itibarıyla çalışmalar başlayacak. Hassa-Dörtyol tüneliyle ilgili çok yakın zamanda işler başlayacak" açıklamalarında bulundu.
HATAYLILARA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Depremin ilk gününden itibaren Hatay'da görev aldığını ve bundan büyük bir şeref duyduğunu sözlerine ekleyen Vali Masatlı, "Başta Hataylılara teşekkür ediyorum. Hatay'ı ilk günden itibaren bırakmadılar. Onlar Hatay'ı hiç bırakmazken bizim bırakma şansımız olamaz. Hataylılarla bir arada Hatay'ımızı eski günlerinden daha iyi konuma getirmek için çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz" dedi.