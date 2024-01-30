Asrın felaketinin yıl dönümünde  Hatay Valisi SABAH’A anlattı! “Hataylılar ilk günden itibaren Hatay’ı hiç bırakmadı”

TARİHİ ESERLERİN HEPSİ ESKİ HALİNE DÖNECEK

Depremde yıkılan ve ağır hasar gören tarihi eserlerle ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Vali Masatlı şu bilgileri aktardı: "Hatay, medeniyetler şehri. Binlerce yıllık tarihin bırakmış olduğu bir mirasa ev sahipliğini yapmakta. Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait 101 taşınmaz eserden 71'i hasar aldı. Bunlardan 21'i tamamen yıkıldı, 35'i ağır hasar aldı, 15'i de orta hasarlı. 45'inin yapım çalışması devam ediyor. 26'sı için de ihale işlemleri devam ediyor. En kısa zamanda çalışmalar başlayacak ve tarihi eserler eski haline dönecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay Kent Müzesi Kütüphane olacak, Hatay Edebiyat Kütüphanesi ve Reyhanlı İlçe Halk Kütüphanesinde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Valiliğimize bağlı Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından da tarihi Valilik Konutu, tarihi Hükümet Binası, tarihi Meclis Binası ve Antakya Konağ-ı Şehir Mutfağı, Reyhanlı Müderris Konağı, Tıbbi Aromatikteler Müzesi onarım çalışmaları devam ediyor."

3 MİLYAR TL NAKDİ YARDIM YAPILDI

Vatandaşların psikolojileriyle ilgili çalışmaların devam ettiğine de değinen Masatlı, "Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz koordinesinde 2 bin 700 uzman psikolog 620 bin vatandaşımıza dokundu. Şu an itibarıyla 670 personelimiz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için seferber olduk. Konteyner kentte yaşayan 27 bin vatandaşımıza para kart dağıttık. Diğer taraftan özellikle konteyner kentler olmak üzere 1 hipermarket, 22 sosyal marketimiz ile birlikte10 depomuz mevcut. Bugüne kadar 2 milyon 188 bin koli dağıttık. 316 bin 921 vatandaşımıza yaklaşık 3 milyar TL nakdi yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.