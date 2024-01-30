Bakan Tunç’tan Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin harekete sert tepki: Milli iradeye büyük bir saygısızlık

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Böylece Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.
CHP VE DEM'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SABOTAJ GİRİŞİMİ
CHP ve HDP/DEM'li milletvekilleri ise Can Atalay kararının okutulmaması için Meclis Başkanlık Divanı'nı sabote etmeye çalıştı. CHP, DEM ve TİP'li isimler oturdukları sıralara vurdu. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okurken CHP, DEM ve TİP milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü ve uzun süre itiraz ettiler. Bir milletvekilinin Başkanlık Divanı'na Anayasa kitapçığı attığı görüldü.
BAKAN TUNÇ'TAN SERT TEPKİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin harekete çok sert tepki gösterdi.
Bozdağ'a yönelik çirkin hareketin kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez. TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür.
Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır.