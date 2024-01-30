Bakan Tunç’tan Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin harekete sert tepki: Milli iradeye büyük bir saygısızlık

Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır.

SON DAKİKA! Gezi provokasyonunun baş aktörü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM'de okundu