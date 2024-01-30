Başkan Erdoğan’a büyükelçilerden güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.