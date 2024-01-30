İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 25 ilde eş zamanlı ’Sibergöz-21’ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; yasa dışı bahis başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirenlere yönelik olarak Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 156 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahisten elde edilen kazancın yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin Türk lirası olduğu belirlendi. E-Ticaret firma sitesinin sahtesini oluşturarak vatandaşlarla "Kargo Teslim Görevi İle Kazanç" adı altında nitelikli dolandırıcılık yapanların 245 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmazlarına el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Samsun, Adana ve Uşak merkezli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Balıkesir, Kayseri, Ankara, Tokat, Bursa, Kilis, Kocaeli, Malatya, İzmir, Ordu, Yalova, Muğla, Mersin, Konya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Sakarya ve Osmaniye'de operasyon gerçekleştirildi.

BAHİS SİTELERİ ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ

Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Grandpashabet, betcontrust, bethigo, bahsegel, jojobet, joybet, tipobet, casibom, bets10, perabet, superbetin, betsat, imajbet, hepsibirbahis, parobet, milanobet, betgaranti, barsbahis ve marsbahis adlı 19 farklı yasadışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiğini tespit etti.

YASADIŞI BAHİSTEN 1 MİLYAR LİRA KAZANÇ

Siber ekipleri, 15 paravan şirket tespit edilerek süreç içerisinde MASAK ile koordineli olarak, kişilerin hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheli ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasadışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.

KKTC ÜZERİNDEN YASADIŞI BAHİS

Adana Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Adana, İstanbul ve Konya'da bulunan şüphelilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis siteleriyle anlaşma sağlayarak ülkemizde de oynanmasına yer ve imkan sağladıklarını tespit etti. Üçüncü şahıslara ait banka hesaplarının 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişen miktarlar karşılığında temin edikleri ortaya çıkarıldı. Temin edilen bu hesapların Mersin'de bulunan ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinde kullandırıldığı ve bu hesaplarda yaklaşık 200 milyon Türk lirası işlem hacminin bulunduğu ve yatırılan paraların Cep-Bank ve QR kod yönetimiyle nakite çevrilerek çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

SAHTE SİTE OLUŞTURDULAR

Uşak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; bir E-Ticaret firma sitesinin sahtesini oluşturarak vatandaşlarla "Kargo Teslim Görevi İle Kazanç" adı altında irtibat kurulup müştekiden 270 bin TL haksız kazanç elde edildiği ve banka hesaplarında yaklaşık 73 milyon TL para trafiği bulunduğu tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde ile birlikte, 4 adet otomobil, 9 adet villa/daire, 8adet arsa olmak üzere toplam 245 milyon TL'lik taşınır/taşınmaz mal varlığına ve Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek şeklinde açıklamada bulundu