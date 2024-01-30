İsimlerini telefon rehberınden sılemıyor

Osmaniye'de en çok yıkımın yaşandığı mahallelerden Esenevler'in 15 yıldır muhtarlığını yürüten Tarık Sesli, deprem kurbanı çok sayıda tanıdığının telefon numarasını silemiyor. 6 Şubat'taki ilk deprem sonrası hemen mahalleye koştuğunu, 4 büyük binanın yıkıldığını gördüğünü söyleyen Sesli, eski günleri hüzünle andığını, binalar yeniden yapılsa da dostlarını bir daha göremeyeceğini kaydetti. Muhtar Sesli, "Rahmetli olanların hepsinin telefonları bende kayıtlı, silemiyorum. Bazen açıp rehberime bakıyorum. Bu insanları her gün görüyordum ve gördükçe mutlu oluyordum. Hepsiyle her gün karşılaşıyorduk, selam veriyorduk, yemek yiyip çay içiyorduk. Dolayısıyla bu deprem çok acı oldu benim için. Ölenlerin hepsini tanıdığım için çok zor oldu. Birinin numarasını ararken ölenlerin isimleriyle karşılaşıyorum rehberimde. Y'ye basıyorum Yılmaz ağabey geliyor, B'ye basıyorum Bülent ağabey geliyor. Silmek istemiyorum, içimden silmek gelmiyor. Allah bir daha böyle bir acıyı bize yaşatmasın, tek dileğim bu" ifadelerine yer verdi. AA