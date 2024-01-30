Jandarma-MİT’ten PKK’nın hücre yapılanmasına operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla çalışmalar başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığıyla koordineli olarak çalışmalar yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Diyarbakır ve Mersin'de 6 ayrı noktada eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün YPS şehir yapılanması sorumlularından 'Demhat' kod adlı Ö.Ç., ile yapılanmanın hücre birimlerinde faaliyet yürüten M.E., S.Ç., M.G. ve M.S.Ç., yakalandı.