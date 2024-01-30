Jandarma-MİT’ten PKK’nın hücre yapılanmasına operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla çalışmalar başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığıyla koordineli olarak çalışmalar yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Diyarbakır ve Mersin'de 6 ayrı noktada eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün YPS şehir yapılanması sorumlularından 'Demhat' kod adlı Ö.Ç., ile yapılanmanın hücre birimlerinde faaliyet yürüten M.E., S.Ç., M.G. ve M.S.Ç., yakalandı.
SABOTAJ SUİKAST TARZI EYLEM HAZIRLIĞI
Yapılan araştırmalarda, örgütün hücre yapılanmasının sözde sorumlusu/lideri olan Demhat kod adlı teröristin PKK'nın yurt dışındaki temsilcilerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği, hücre yapılanmasındaki diğer teröristler ile birlikte sabotaj/suikast tarzı eylemler gerçekleştirecekleri yönünde bilgilere ulaşıldı.
DAĞ KADROSUNA ELEMAN TEMİNİ
Örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri yönünde tespitler yapılan hücre yapılanmasının sosyal medya platformları üzerinde genç yaştaki kişileri oltalama yöntemleri ile zaaflarını ve motiflerini öğrendikleri tespit edildi.
Söz konusu yapılanmanın, ardından gençlere zaafları üzerinden şantaj, baskı ve tehdit yaptıkları, tuzaklarına düşürdüklerine, bulundukları ergenlik çağı bunalımları ve aileleri ile yaşadıkları olumsuz durumlarını da kullanarak PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaları için ikna etmeye çalıştıkları belirlendi.
BANKA HESAPLARINA PARA
Hücre yapılanmanın PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaya ikna olan gençlerin banka hesaplarına para gönderdikleri, sonrasında illegal şekilde sınır dışına çıkarttıkları ve terör örgütüne teslim ettikleri tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Güvenlik güçleri tarafından yapılan sorgulamalarının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan Demhat kod adlı Ö.Ç., M.G., M.S.Ç. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. M.E. ve S.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı