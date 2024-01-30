Haberler Gündem Haberleri Kilise saldırısında kullanılan silahlardan birisi yol kenarında bulundu
Giriş Tarihi: 30.1.2024 20:37 Son Güncelleme: 30.1.2024 22:57

Kilise saldırısında kullanılan silahlardan birisi yol kenarında bulundu

İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili saldırganların yol kenarına attığı silahlardan birisi Bahçeköy Kemerburgaz yolunda bulundu. Diğer silahı bulmak için polis geniş çaplı arama başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kilise saldırısında kullanılan silahlardan birisi yol kenarında bulundu

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından, saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. 300 polisin katıldığı arama çalışmalarında, saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca ve parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çok sayıda polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda dedektörlerle arama çalışmalarına devam ediyor. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafikte kontrollü sağlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kilise saldırısında kullanılan silahlardan birisi yol kenarında bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA