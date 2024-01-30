Menemen’de sokak hayvanları için örnek tesis! En büyük ve en kapsamlı...

Menemen Belediyesi tarafından açılan ve İzmir'deki ilçe belediyelerinin içindeki en büyük ve kapsamlı tesis olma unvanına sahip olan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kentin gözbebeği olmayı sürdürüyor. 5 veteriner hekim ve 5 veteriner sağlık teknikerinden oluşan uzman ekibi, 4 hayvan ambulansı, 4 yoğun bakım alanı, ameliyathanesi ve muayene odasıyla hayvanseverlerden tam not alan tesis, 3 yıl aradan sonra bir buluşmaya sahne oldu.

Bakımevinin açılışına katılan ve o tarihte bir köpek sahiplenip Ahbap adını veren Haluk Levent, can dost Ahbap ile yeniden bir araya geldi. Sevgi dolu buluşmaya Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile Tarım ve Orman eski Bakan Yardımcısı Fatih Metin de eşlik etti.

"Menemen Belediyemizi tebrik ediyorum"

Tesisten övgüyle söz eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Menemen Belediyemizi tebrik ediyorum. Belediyelerin içindeki en güzel, en modern ve sahipsiz hayvanlarımızın uygun koşullarda yaşayacağı bir ortam oluşturulmuş. Menemen Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma inşallah 1 Nisan sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bize de örnek teşkil eder. Merhamet temelli olarak hem hayvanlarımıza Allah'ın dilsiz kulu gözüyle bakıp, onların uygun şekilde yaşamayı sağlayacağız hem de sokaklarımız huzurlu olacak. Bize böyle bir örnek oluşturdukları için Menemen Belediyemize teşekkür ediyoruz. Ayrıca vicdan ve merhamet noktasında yaptığı işlerle Haluk Levent Bey'e de şükranlarımı sunuyorum. Kendisiyle 1 Nisan sonrasında İzmir'de çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum."

Başkan Pehlivan: Büyükşehir'den sonra ikinci büyük tesis bizim

Konuklarına tesisi gezdiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan yasal düzenlemelerle sokak canlılarımız mal olmaktan can olma noktasına geldi. Güzel barınaklarımızla, rehabilitasyon merkezlerimizle sokak hayvanlarımızın kısırlaştırılması ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi noktasında iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. 2021'de Büyükşehir sonrasında İzmir'in en büyük ikinci barınağını burada yine Haluk Levent'in katılımıyla gerçekleştirmiştik. O yüzden bugünkü ziyaret bizim için çok anlamlı oldu. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ da bu işin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları belediye başkanlığıyla birlikte hayata geçirecektir." dedi.

"Barınağı bu kadar güzel görmeyi beklemiyordum"

Sözlerine "Buranın açılışında ben vardım." diyerek başlayan Haluk Levent ise "İlk olarak teşekkür ediyorum. Buranın açılışında şarkı söylemiştim. Ahbap adını verdiğimiz bir köpeğimizi sahiplendik. Hatta köpeğimizi bir aileye geçici olarak verdik. Gördüğümde çok mutlu oldum, iyi bakıyorlar. Bu barınağa teşekkür ediyorum. Depremden etkilenen 17 köpeğimiz buraya getirildi ve ameliyatlar yapıldı, hayata döndürüldü. Barınağı çok güzel gördüm, tebrik ediyorum. Hatta bu kadar güzel göreceğimi beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Rakamlarla Menemen Geçici Hayvan Bakımevi

Tesisimizde, 140 köpek kapasiteli 14 açık padok ayakta tedavi ve müşahede ünitesi, 120 köpek kapasiteli 28 kapalı padok yatar hasta bakım ünitesi, 10 karantina padoğu, 300 köpek kapasiteli 7 adet 'Doğal Yaşam Alanı', 54 adet kedi bakım kafesi, 4 hekim odası, danışma, dinlenme alanı, soyunma odaları ve depolardan oluşan yaklaşık 300 m2 genişliğinde idari binası, 4 yoğun bakım kabini, ameliyathane ve muayene odası bulunuyor. 2021 yılında açılışı yapılan bakımevimizde açıldığı günden bu güne, toplamda yaklaşık 15.537 ihbar kaydı yapılmış, 12.042 hayvan misafir edilmiş, 6.922 hayvan kısırlaştırılmış, 7.000 kuduz aşısı yapılmış, 15.239 parazit ilaçlaması yapılmış ve toplamda 42.843 muayene gerçekleştirilmiştir.