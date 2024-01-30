SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 923 terörist etkisiz hale getirildi

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki biz Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların iş birlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kast edenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası bizimle. Biz milletimizin emrindeyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."