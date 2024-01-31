AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok, dev projesini açıkladı: Gölbaşı ve Bala arasında olacak

'ANKARA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL'

Ankara'daki sanayi bölge sayısının zayıf olduğunu kaydeden Altınok, "Ankara devletimizin başkenti. Böyle de bir avantajımız var. Baktığımız zaman Ankara'da kaç tane organize sanayi bölgesi var; sayıca azız, zayıfız. Ankara'da sanayi bölgelerimizi çoğaltacağız. Bu projeleri yapmak için kaynak lazım. Ankara'da 13 tane değil de 33 tane sanayi bölgesi olsaydı ABB'nin bütçesi 250 milyar lira civarında olurdu. Ankara'mız gerek sanayide gerekse ticarette hak ettiği yerde değil" ifadelerini kullandı.