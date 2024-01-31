AK Parti Kongre Merkezi açıldı ‘Ortak akla verdiğimiz önemin nişanesi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kongre merkezinde toplanan partililere hitap eden Erdoğan şunları söyledi:Kongre merkezimizin hizmete girmesiyle hem mimari hem de kullanım imkânları açısından partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk. Burayı inşa ederken, gelenek ile moderni, yerel malzemeler ile gelişmiş teknolojiyi buluşturmaya özellikle gayret ettik. Kongre binamızın bulunduğu çevre ile uyumlu olmasına, etrafındaki yapılarla ahenk içinde olmasına hassasiyet gösterdik. Binamızın bir başka özelliği her alanda engelsiz olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir sorun, sıkıntı ve zorluk yaşamayacak.Bundan sonra siyaset akademisi gibi eğitimlerimizi, istişare ve değerlendirme toplantılarımızı burada rahatça icra edeceğiz. Kongre binamız, aynı zamanda partimizin ortak akla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır. Burada yapacağımız hizmetlerle, eğitimlerle, toplantılarla ve faaliyetlerle kongre merkezimizin hakkını vermeye gayret edeceğiz. Daha fazla insanımıza ulaşacağız. Davamızı daha fazla insanımıza anlatacağız. Daha fazla kardeşimizle burada kucaklaşacağız.