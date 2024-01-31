Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 bin şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Bir yılda toplam 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya "1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, 1479 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.