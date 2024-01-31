İstanbul merkezli 4 ilde "KAFES-33" operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, liderliğini Ahmet Söylemez'in yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Suç örgütünün, İş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden kişileri ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

PARA VERMEYENE SİLAHLI SALDIRI

Suç örgütünün, iş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri belirlendi. İş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden kişileri ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

"NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz.Nefeslerini keseceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.