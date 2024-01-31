Diyarbakır’da PKK operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2017 yılları arasında Diyarbakır Yenişehir Piknik alanında Irak'ın Sincar bölgesinden gelen Ezidilere ait kamp içerisinde operasyon yapıldı. Operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait bez parçaları, terör örgütü elebaşına ait görseller, örgütün kırsal ve diğer yapılanmalarında faaliyet yürüten mensuplarına ait fotoğraflar ve PKK/KCK terör örgütünün Paris'te öldürülen 3 üst düzey yöneticisine ait fotoğraflar ele geçirildi. Söz konusu bu kampta yaklaşık 3 yıl boyunca PKK/KCK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda Ezidi halkına eğitim verdiğini tespit eden Terörle Mücadele Polisleri, E.K.D. N.Y.C. ve H.İ.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve terör örgütünün eğitim alanında kullanılan yasaklı yayınlarına el konuldu.