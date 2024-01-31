MSB duyurdu: 13 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta 9 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra terör örgütüne yönelik sınır ötesinde başlatılan operasyonlar devam ederken, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristler, uzun namlulu silah ve roketatarla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açtı. Teröristlerin yerle tespit edildikten sonra komandolar tarafından 'cezalandırma harekâtı' başlatıldı.

FIRTINA OBÜSLERİ İLE ATEŞ ALTINA ALINDI

Söz konusu belirlenen hedefler, ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili mesafesi 40 kilometre olan Fırtına Obüslerle ateş altına alındı. Cezalandırma harekâtında, Fırat Kalkanı Harekât bölgesi ile Zeytin Dalı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.