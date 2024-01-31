Terör örgütlerine ağır darbe

PKK'ya yönelik operasyonlarda 2023'te 923 terörist etkisiz hale getirildi. Dünkü operasyonda da 3 PKK'lı öldürüldü.İçişleri Bakanlığı koordinesinde 2023 yılında PKK'ya yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi, 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 1555'i tutuklandı, 1683'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi.FETÖ'ye yönelik düzenlenen 6 bin 775 operasyonda 9 bin 639 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1689'u tutuklandı ve 1677'si hakkında da adli kontrol kararı uygulandı. DEAŞ'a yönelik düzenlenen 1500 operasyonda 2 bin 800 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 738'i tutuklandı, 650'si hakkında adli kontrol kararı verildi.Sol terör örgütlerine düzenlenen 358 operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi, 737 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 97'si tutuklanırken, 207'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.Etkisiz hale getirilen teröristlerden 8'i kırmızı, biri mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 37'si gri kategoride olmak üzere 64'ü sözde üst düzeydi. Ayrıca bu dönemde 124'ü bombalı olmak üzere 163 eylem önlendi.