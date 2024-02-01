1 yılda 371 bin yabancı ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında düzensiz göçmen ve organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ait verileri paylaştı. Yerlikaya; 10 bin 482 kişinin yakalandığını, 3 bin 744 kişinin ise tutuklandığını, 1479 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Ayrıca vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 371 bin 433 yabancının kendiliğinden ülkeden çıkış yaptığını aktaran Yerlikaya, "82 bin Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. 223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlarımızda kurduğumuz sınır fiziki güvenlik sistemleri ile Milli Savunma Bakanlığımızın kararlı ve hassas çalışmaları neticesinde sınırlarımızdan girişi engellendi. 254 bin düzensiz göçmen yaptığımız operasyonlar, mobil göç araçlarımız ve kararlı/tavizsiz çalışmalarımız sonucu yakalandı" ifadelerini kullandı.