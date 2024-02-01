Ayaydın: Gökten vahiy inmesine gerek yok siz koltuktan inin yeter

CHP'nin Muğla Büyükşehir adayının ilk açıklamasına AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'dan cevap gecikmedi. İstanbul'dan Muğla'ya AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ile birlikte dönen ve Milas Bodrum Havalimanı'nda 750'den fazla araçtan oluşan uzun bir konvoy eşliğinde coşkuyla karşılanan Ayaydın, burada yaptığı açıklamada, "Aslında rakibimle söz dalaşına girmek istemiyordum. Sadece projelerimiz yarışsın istiyordum, ancak söz hakkı doğdu. Rakibim belli ki belediyeciliğin ne demek olduğunu tam anlamamış. Belediyecilik dersi de vermemiz gerekecek." dedi.

Rakibinin hükümetin Muğla'nın altyapı sorunlarını çözmek için neden bugüne kadar beklediğini sorduğunu hatırlatan Ayaydın şöyle konuştu: Muğla için bugüne kadar tek çivi çakmayıp, doğru dürüst hizmet etmeyenler, nihayet çıktı ortaya. Tam da beklediğim gibi 'Devlet bize el uzatmadı' bahanesinin ardına saklanıp tembelliklerini gizlemeye çalışarak, algı yönetmenin peşine düştüler hemen. Onlar da haklı. Ne diyebilirler ki başka.

Projeleri olmadığı için, yerel yönetimdeki başarısızlıklarını örtmek için merkezi hükümeti hedeflerine koymaya çalıştıklarını görüyorum. Beyler hatırlatırım, siz merkezi hükümete değil, yerel yönetime adaysınız. Merkezi hükümet 14 ve 28 Mayıs'ta sandıkta halka hesabını verdi. Halktan geçer not alarak tekrar iktidar oldu.

Bırakın merkezi hükümetle uğraşmayı, Muğla halkına projelerinizi açıklayın. Bodrum'a yapacaklarınızı sıralayın. Halk da bizim ve sizin projelerinizi karşılaştırsın ona göre kimi seçeceğine karar versin. Ben kanalizasyon diyorum, patates tarlası gibi yollar diyorum, o Muğlanın sorunlarını neden çözmediniz, gökten vahiy inmesini mi beklediniz diye soruyor. Her yağmurda göle dönen sokakları ihya etmek devletin işi değil ki. Kanalizasyon sistemini kurmak, musluklardan su akmasını sağlamak, pis suların derelere oradan da denizlere akmasını önlemek, patates tarlasına dönen sokakları tamir etmek, imar planlarını çıkarmak devletin işi değil, sizin işinizdi. Sayayım mı daha görevlerinizi sorumluluklarınızı. İş tanımınızı mı hatırlatayım buradan?"

HODRİ MEYDAN PROJELERİ YARIŞTIRALIM

Ayaydın, "Muğla için çok önemli projeler hazırladıklarını ve bunları hayata geçirmek için gün saydıklarını ifade ederek, rakiplerinden de projelerini duymak istediğini vurguladı. Ayaydın şöyle devam etti: Eleştiri yapan partinin Başkan adayına sesleniyorum. Arzu ettiğiniz kanalda oturalım projelerimizi tartışalım. Hatta isterseniz, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye başkanınızı ve akıl hocalarınızı da yanınıza alın. Ben tek başıma karşınızda otururum. Belli ki sizler hep yaptığınız gibi proje konuşmayıp halkımıza 'Gelirlerse buraları yaşanmaz kılarlar, yaşam biçiminize müdahale ederler' iftirasını atarak oy devşirmeye çalışacaksınız.

Ne yapıp ne yapmadığınızı çok iyi biliyorum. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar hükümetten tek talepte bulundu. Torba ve Kızılağaç'ın kanalizasyon alt yapısının Turizm Bakanlığı tarafından yapılmasını talep etti. Büyükşehir ile bir sözleşme yapıldı ve bu iki yerin altyapısı tamamlandı. Yani demem o ki öyle Ankara'da karargah kurup bir şey talep ettikleri de yok. Oturup mazeret üretiyorlar sadece. Muğlalının artık bu yalanlara karnı tok. Bunu gittiğim her yerde görüyorum. Onlar da görüyor, panikliyorlar. Muğlalı hizmet bekliyor. Trafik çilesinin çözülmesini, köy yollarının çamurdan kurtulmasını, birinin gelip MUSKİ'yi sallamasını, AYDEM'i uyandırmasını bekliyor. Bunları yapmak için de öyle gökten vahiy inmesine gerek yok.

Siz o hizmet koltuğundan inin yeter. Kuru gürültü yapmayın, Muğla'yı Muğlalıyı gerçekten seviyor ve önemsiyorsanız, sürekli 'elektrikler kesikti çalışamadım' diyen çocuk misali mızmızlanmayı bırakın ve 'beceremedik' deyip çekilin." ifadelerini kullandı.

MEHMET TOSUN'LA EL ELE BODRUMU SELAMLADILAR

Ayaydın bu açıklamanın ardından uçaktan birlikte indikleri AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ile birlikte İlçe merkezine hareket etti. 750 araçlık konvoyla Bodrum merkeze gelen Ayaydın, toplanan kalabalık gruba seslendi. Ayaydın, "Tosun Başkanla birlikte yola çıktık. Kararlıyız. Hazırız. AK Parti'yi tercih eden ilçe belediyelerimizi herkesin kıskandığının farkındayız. Çünkü fark yaratıyorlar. Bodrum dahil diğer ilçeleri ve Büyükşehir'i de Ak Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız ve bağımlısı yapacağız. Hizmet nasıl yapılır göstereceğiz" diye konuştu.