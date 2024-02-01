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Giriş Tarihi: 1.2.2024 17:37

Bakan Yerlikaya duyurdu! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Kahramanlar-48 Operasyonu" kapsamında yabancı uyruklu 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Ankara’da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 Yabancı Uyruklu şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
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