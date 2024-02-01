Başkan Erdoğan 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkez'inde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Külliyemizi teşrifleriniz dolayısıyla her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Böylesine güzel bir atmosferde, böyle anlamlı bir programda bizleri buluşturan Rabbime hamd ediyorum.

33 ayrı mekanda devam eden kurslar. Bu bir azmin, kararlılığın ifadesidir. Diyanet Akademisi'ni 10 yılı bulan titiz çalışmalar sonucunda 2022'de hayata geçirdik. Kuruluş sürecinde mevzuat alanındaki eksiklikler de giderildi.

1976 yılından beri hizmet içi eğitim şartlarında 3 yıla kadar devam eden ihtisas eğitimleri yasal bir çerçeveye oturtuldu. Verilen din hizmetlerinin verimliğini daha da artıracağız.

Önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı sıfatıyla akademiyle ilgili tüm safahati yakından takip ettik. Bugün ilk mezunları görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. 4537 aday din görevlimizi tebrik ediyorum.