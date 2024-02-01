İYİ Parti’de istifa depremi

Şuhut Adliyesindeki Seçim Kuruluna dilekçelerini veren İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanı Cengiz Oral ve Kurucu Belediye Meclisi Üyesi Halil Kabak, Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Genç, Veli Yüksel, Recep Oğuz, Faruk Kiraz resmen istifa için Seçim Kuruluna dilekçelerini verdi.

Kurucu Meclis Üyesi Halil Kabak yaptığı açıklamada, "Şuhut ilçemiz 13 bin nüfusu dolayısıyla Karaadilli beldemizden atanan ilçe başkanı sebebiyle Karaadilli beldesinden Şuhut ilçemizin yönetilemeyeceğinden dolayı teşkilatımızdaki siyasi boşluktan ve İl Başkanımız Muhammed Mısırlıoğlu'na bu sıkıntıları iletmemize rağmen bu sıkıntıların çözülememesinden ve dikkate alınmadığından dolayı İYİ Parti Şuhut İlçe Başkanlığındaki görevimizden bugün itibariyle istifa ettik" dedi.