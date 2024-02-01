İzmir’de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. Aranan 9 FETÖ üyesinin yakalanmamak için gizlilik içerisinde barındıkları gaybubet evleri olarak bilinen hücre evlerinde saklandığı belirlendi. Ayrıca haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen de 18 şüphelinin kimliği belirlendi. Ekipleri toplam 27 şüpheliyi yakalamayan yönelik önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. 27 şüpheliden 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise operasyon tarihinden önce yurtdışına çıktığı anlaşıldı.